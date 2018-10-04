Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:46
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
"Спартак-2" обыграл "СКА-Хабаровск" (5)
12:16
"Луч" выиграл у "Сибири"
"Луч" выиграл у "Сибири"
11:48
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
Василий Уткин: "Динамо" укомплектовано средними игроками, у них нет класса играть стабильно (10)
11:11
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
Никола Влашич - о матче со "Спартаком": зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей (7)
09:23
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
Анатолий Мещеряков: матч с "Галатасараем" показал, что играть на победу "Локомотив" может с любым соперником
04:51
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
Максим Деменко: продав Промеса, руководство "Спартака" поставило Карреру в тяжелую ситуацию (1)
01:51
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
"Севилья" забила 6 голов в ворота "Леванте", но Промес отличиться не смог
"Севилья" одержала впечатляющую победу в матче 5 тура чемпионата Испании. К 59-й андалусийская команда вела в выездном матче с "Леванте" 6:1. При этом результате на поле появился экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес, но за полчаса его пребывания на поле "Севилья" забила только в свои ворота. Итог - 6:2 в пользу гостей, которые в четверг разгромили в рамках Лиги Европы "Стандарт" со счётом 5:1.
"Леванте": Оласабаль, Лопес, Луна, Постиго, Робер, Кампанья (Саймон, 73), Барди, Прцич (Вукчевич, 61), Моралес, Майораль, Марти (Боатенг, 61)
"Севилья": Вацлик, Видаль, Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Сарабия (Мурьель, 73), Васкес, Банега (Меса, 63), Силва, Бен-Йеддер (Промес, 63)
Предупреждения: Постиго, 20, Видаль, 62
Чемпионат Испании
5 тур
"Леванте" – "Севилья" 2:6
Голы: Бен-Йеддер, 11, Марти, 13, Каррису, 21, Бен-Йеддер, 35, 45, Силва, 49, Сарабия, 59, Кьер, 90 (авто.)
5 тур
"Леванте" – "Севилья" 2:6
Голы: Бен-Йеддер, 11, Марти, 13, Каррису, 21, Бен-Йеддер, 35, 45, Силва, 49, Сарабия, 59, Кьер, 90 (авто.)
"Леванте": Оласабаль, Лопес, Луна, Постиго, Робер, Кампанья (Саймон, 73), Барди, Прцич (Вукчевич, 61), Моралес, Майораль, Марти (Боатенг, 61)
"Севилья": Вацлик, Видаль, Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Сарабия (Мурьель, 73), Васкес, Банега (Меса, 63), Силва, Бен-Йеддер (Промес, 63)
Предупреждения: Постиго, 20, Видаль, 62
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.