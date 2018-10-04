"Севилья" забила 6 голов в ворота "Леванте", но Промес отличиться не смог

Чемпионат Испании



5 тур



"Леванте" – "Севилья" 2:6



Голы: Бен-Йеддер, 11, Марти, 13, Каррису, 21, Бен-Йеддер, 35, 45, Силва, 49, Сарабия, 59, Кьер, 90 (авто.)

"Севилья" одержала впечатляющую победу в матче 5 тура чемпионата Испании. К 59-й андалусийская команда вела в выездном матче с "Леванте" 6:1. При этом результате на поле появился экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес, но за полчаса его пребывания на поле "Севилья" забила только в свои ворота. Итог - 6:2 в пользу гостей, которые в четверг разгромили в рамках Лиги Европы "Стандарт" со счётом 5:1.: Оласабаль, Лопес, Луна, Постиго, Робер, Кампанья (Саймон, 73), Барди, Прцич (Вукчевич, 61), Моралес, Майораль, Марти (Боатенг, 61): Вацлик, Видаль, Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Сарабия (Мурьель, 73), Васкес, Банега (Меса, 63), Силва, Бен-Йеддер (Промес, 63): Постиго, 20, Видаль, 62