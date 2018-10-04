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"Севилья" забила 6 голов в ворота "Леванте", но Промес отличиться не смог

"Севилья" одержала впечатляющую победу в матче 5 тура чемпионата Испании. К 59-й андалусийская команда вела в выездном матче с "Леванте" 6:1. При этом результате на поле появился экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес, но за полчаса его пребывания на поле "Севилья" забила только в свои ворота. Итог - 6:2 в пользу гостей, которые в четверг разгромили в рамках Лиги Европы "Стандарт" со счётом 5:1.

Чемпионат Испании

5 тур

"Леванте" – "Севилья" 2:6

Голы: Бен-Йеддер, 11, Марти, 13, Каррису, 21, Бен-Йеддер, 35, 45, Силва, 49, Сарабия, 59, Кьер, 90 (авто.)


"Леванте": Оласабаль, Лопес, Луна, Постиго, Робер, Кампанья (Саймон, 73), Барди, Прцич (Вукчевич, 61), Моралес, Майораль, Марти (Боатенг, 61)

"Севилья": Вацлик, Видаль, Гомес, Кьер, Каррису, Навас, Сарабия (Мурьель, 73), Васкес, Банега (Меса, 63), Силва, Бен-Йеддер (Промес, 63)

Предупреждения: Постиго, 20, Видаль, 62
Теги: Севилья Леванте Промес
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№1 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 16:05) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Что-то сцыкотно за 04.10.2018


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
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