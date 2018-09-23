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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гол Криштиану Роналду принёс "Ювентусу" победу над "Фрозиноне" (видео)
Бессменный чемпион Италии "Ювентус" помучился в выездной встрече со скромным "Фрозиноне", но на помощь пришёл лучший игрок мира Криштиану Роналду, который всё-таки сумел открыть счёт на 81-й минуте встречи. Гол стал победным для туринцев, а для самого Роналду - третьим в Серии А. Неделю назад Криштиану оформил дубль в ворота "Сауссуоло".
"Фрозиноне": Спортьелло, Дзампано, Молинаро, Капуано, Саламон, Гольданига, Чибса, Майелло (Кризетиг, 48), Холлфредссон (Кассата, 85), Перица, Кэмпбелл (Чано, 71)
"Ювентус": Щенсны, Сандро, Ругани, Кьеллини, Куадрадо (Канселу, 69), Пьянич, Джан, Бентанкур (Бернардески, 56), Манджукич (Матюиди, 85), Дибала, Роналду
Предупреждения: Бентанкур, 27, Перица, 29, Молинаро, 62, Спортьелло, 79
Чемпионат Италии
5 тур
"Фрозиноне" – "Ювентус" 0:2
Голы: Роналду, 81, Бернардески, 90+4
5 тур
"Фрозиноне" – "Ювентус" 0:2
Голы: Роналду, 81, Бернардески, 90+4
"Фрозиноне": Спортьелло, Дзампано, Молинаро, Капуано, Саламон, Гольданига, Чибса, Майелло (Кризетиг, 48), Холлфредссон (Кассата, 85), Перица, Кэмпбелл (Чано, 71)
"Ювентус": Щенсны, Сандро, Ругани, Кьеллини, Куадрадо (Канселу, 69), Пьянич, Джан, Бентанкур (Бернардески, 56), Манджукич (Матюиди, 85), Дибала, Роналду
Предупреждения: Бентанкур, 27, Перица, 29, Молинаро, 62, Спортьелло, 79
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