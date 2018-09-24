Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может возглавить "Рому", сообщает Corriere dello Sport.Под его руководством "Челси" становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок этой страны."Рома" занимает 14-е место в серии А после пяти туров, имея в активе 5 очков.