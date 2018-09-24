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Антонио Конте может возглавить "Рому"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может возглавить "Рому", сообщает Corriere dello Sport.

Под его руководством "Челси" становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок этой страны.

"Рома" занимает 14-е место в серии А после пяти туров, имея в активе 5 очков.
Теги: Конте Рома
Сегодня, 16:04
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тока бы не ушел в помощники. Тока бы нас не бросил...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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