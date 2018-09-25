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Давор Шукер: конец эпохи Роналду и Месси – прекрасная новость для футбола

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер не стал подвергать критике Криштиану Роналду и Лионеля Месси, не посетивших церемонию награждения ФИФА. Лучшим футболистом 2018 года по версии организации был признан полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

"Я не буду портить этот вечер, но через несколько дней я скажу ещё кое-что. Жизнь – это не только победы. Когда вы проигрываете, нужно проявлять уважение.

Что касается победы Модрича, то конец эпохи Роналду и Месси – это прекрасная новость для футбола и всех хорватских футболистов. Это заслуженная награда, учитывая всё, что он сделал в течение года", – цитирует Шукера Mundo Deportivo.
Теги: Месси Роналду Модрич
Сегодня, 08:23
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№3 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 09:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Таким игрокам как иньеста и хави не давали этому карлику ...1000% несправедливо


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 08:57) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Несправедливо,Модрич конечно супер игрок,но он конечно же не лучший,Роналду был лучший.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 08:39) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Модрич лучший игрок... это пизде...


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
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