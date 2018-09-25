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Иско пропустит месяц из-за аппендицита

Полузащитник "Реала" Иско перенесен операцию, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста обнаружен аппендицит.

Точная информация о сроках восстановления футболиста пока не сообщается. Предположительно, он пропустит около месяца.
Теги: Иско Реал
Сегодня, 20:28
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