"Аугсбург" смог отобрать очки у "Баварии"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:14
«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву? (1)
«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву? (1)
22:13
Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам (1)
Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам (1)
19:03
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
18:27
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (16)
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (16)
14:48
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
14:10
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (7)
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (7)
13:20
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (10)
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (10)
"Аугсбург" смог отобрать очки у "Баварии"
"Бавария" сыграла вничью с "Аугсбургом" в матче 5-го тура чемпионата Германии - 1:1.
Чемпионат Германии
5 тур
"Бавария" – "Аугсбург" 1:1
Голы: Роббен, 48, Гетце, 86
"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Мартинес, Горецка (Алаба, 46), Санчес, Роббен, Гнабри (Рибери, 59), Вагнер (Алькантара, 75), Мюллер
"Аугсбург": Люте, Фрамбергер, Макс, Хинтереггер, Гауэлеу, Хедира, Моравек (Гетце, 61), Байер, Грегорич (Кордова, 77), Каюби, Хан
Предупреждения: Горецка, 13, Хедира, 19, Санчес, 30, Фрамбергер, 73, Алькантара, 77
"Ганновер-96" – "Хоффенхайм" 1:3
Голы: Бренет, 20, Кадержабек, 50, Фуллкруг, 54 (пен.), Бельфодиль, 90+3
"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Остшолек, Антон, Виммер, Бакалорц (Асано, 65), Соуза, Швеглер (Вайдандт, 73), Майна (Фоссум, 78), Фуллкруг, Бебу
"Хоффенхайм": Кобель, Бренет, Кадержабек, Акпогума, Фогт, Бичакчич, Биттенкорт (Крамарич, 65), Гриллич, Нелсон (Цубер, 46), Салаи, Жоэлинтон (Бельфодиль, 76)
Предупреждения: Зорг, 36, Соуза, 52, Фогт, 54, Кадержабек, 90+2
"Фрайбург" – "Шальке-04" 1:0
Голы: Нидерлехнер, 52
"Фрайбург": Шволов, Кюблер (Штенцель, 19), Гюнтер, Кох, Гульде, Хайнц, Хефлер, Шаллаи, Нидерлехнер (Линхарт, 68), Петерсен, Тераццино (Гондорф, 75)
"Шальке-04": Ферман, Мендиль, Сане, Настасич, Калиджиури, Сердар, Арит, Коноплянка (Шёпф, 69), Бенталеб, Тойхерт (Ут, 53), Эмболо (Бургшталлер, 81)
Предупреждения: Кох, 33, Калиджиури, 51, Настасич, 55, Мендиль, 68, Шаллаи, 77, Ут, 77
Чемпионат Германии
5 тур
"Бавария" – "Аугсбург" 1:1
Голы: Роббен, 48, Гетце, 86
"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Мартинес, Горецка (Алаба, 46), Санчес, Роббен, Гнабри (Рибери, 59), Вагнер (Алькантара, 75), Мюллер
"Аугсбург": Люте, Фрамбергер, Макс, Хинтереггер, Гауэлеу, Хедира, Моравек (Гетце, 61), Байер, Грегорич (Кордова, 77), Каюби, Хан
Предупреждения: Горецка, 13, Хедира, 19, Санчес, 30, Фрамбергер, 73, Алькантара, 77
"Ганновер-96" – "Хоффенхайм" 1:3
Голы: Бренет, 20, Кадержабек, 50, Фуллкруг, 54 (пен.), Бельфодиль, 90+3
"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Остшолек, Антон, Виммер, Бакалорц (Асано, 65), Соуза, Швеглер (Вайдандт, 73), Майна (Фоссум, 78), Фуллкруг, Бебу
"Хоффенхайм": Кобель, Бренет, Кадержабек, Акпогума, Фогт, Бичакчич, Биттенкорт (Крамарич, 65), Гриллич, Нелсон (Цубер, 46), Салаи, Жоэлинтон (Бельфодиль, 76)
Предупреждения: Зорг, 36, Соуза, 52, Фогт, 54, Кадержабек, 90+2
"Фрайбург" – "Шальке-04" 1:0
Голы: Нидерлехнер, 52
"Фрайбург": Шволов, Кюблер (Штенцель, 19), Гюнтер, Кох, Гульде, Хайнц, Хефлер, Шаллаи, Нидерлехнер (Линхарт, 68), Петерсен, Тераццино (Гондорф, 75)
"Шальке-04": Ферман, Мендиль, Сане, Настасич, Калиджиури, Сердар, Арит, Коноплянка (Шёпф, 69), Бенталеб, Тойхерт (Ут, 53), Эмболо (Бургшталлер, 81)
Предупреждения: Кох, 33, Калиджиури, 51, Настасич, 55, Мендиль, 68, Шаллаи, 77, Ут, 77
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.