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"Аугсбург" смог отобрать очки у "Баварии"

"Бавария" сыграла вничью с "Аугсбургом" в матче 5-го тура чемпионата Германии - 1:1.

Чемпионат Германии

5 тур

"Бавария" – "Аугсбург" 1:1

Голы: Роббен, 48, Гетце, 86

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Мартинес, Горецка (Алаба, 46), Санчес, Роббен, Гнабри (Рибери, 59), Вагнер (Алькантара, 75), Мюллер

"Аугсбург": Люте, Фрамбергер, Макс, Хинтереггер, Гауэлеу, Хедира, Моравек (Гетце, 61), Байер, Грегорич (Кордова, 77), Каюби, Хан

Предупреждения: Горецка, 13, Хедира, 19, Санчес, 30, Фрамбергер, 73, Алькантара, 77

"Ганновер-96" – "Хоффенхайм" 1:3

Голы: Бренет, 20, Кадержабек, 50, Фуллкруг, 54 (пен.), Бельфодиль, 90+3

"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Остшолек, Антон, Виммер, Бакалорц (Асано, 65), Соуза, Швеглер (Вайдандт, 73), Майна (Фоссум, 78), Фуллкруг, Бебу

"Хоффенхайм": Кобель, Бренет, Кадержабек, Акпогума, Фогт, Бичакчич, Биттенкорт (Крамарич, 65), Гриллич, Нелсон (Цубер, 46), Салаи, Жоэлинтон (Бельфодиль, 76)

Предупреждения: Зорг, 36, Соуза, 52, Фогт, 54, Кадержабек, 90+2

"Фрайбург" – "Шальке-04" 1:0

Голы: Нидерлехнер, 52

"Фрайбург": Шволов, Кюблер (Штенцель, 19), Гюнтер, Кох, Гульде, Хайнц, Хефлер, Шаллаи, Нидерлехнер (Линхарт, 68), Петерсен, Тераццино (Гондорф, 75)

"Шальке-04": Ферман, Мендиль, Сане, Настасич, Калиджиури, Сердар, Арит, Коноплянка (Шёпф, 69), Бенталеб, Тойхерт (Ут, 53), Эмболо (Бургшталлер, 81)

Предупреждения: Кох, 33, Калиджиури, 51, Настасич, 55, Мендиль, 68, Шаллаи, 77, Ут, 77
Теги: Аугсбург Бавария Шальке Фрайбург Ганновер Хоффенхайм
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