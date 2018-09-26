Сильвио Берлускони заплатит до 3 млн евро за покупку клуба итальянской Серии С

Экс-владелец итальянского "Милана" Сильвио Берлускони не скрывает своего желания снова приобрести футбольный клуб, проявляя интерес к команде Серии С "Монца".По информации издания Gazzetta dello Sport, Берлускони настроен выкупить все 100% акций, а сумма сделки может составить от €2,5 до €3 млн. Отмечается, что переговоры уже начались. Ожидается, что договор будет подписан уже в конце сентября. При этом бывший вице-президент "россонери" Адриано Галлиани займет должность исполнительного директора "Монцы".