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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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На Украине призвали Ярмоленко не разговаривать на русском языке
Директор департамента по связям со СМИ киевского "Динамо" Николай Несенюк заявил, что нападающему "Вест Хэма" и сборной Украины Андрею Ярмоленко не нужно разговаривать с журналистами на русском языке.
"Андрей, меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и на английском. Я всегда в тебя верил. Нормальный порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду. Ты ещё и умный, я это тоже знаю. Ты понимаешь, что в Англии футболист не только играет, но и разговаривает. Это необходимость. "Немых" там не уважают. Так же ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами "по-русски" не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители. Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь.
А ещё я знаю, что ты, Андрей, – истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?
Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь "Слава Украине!"И поёшь гимн на родном языке. Так продолжай дальше! Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю! Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе, твоим сыновьям, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине. Заранее тебе спасибо!", - написал Несенюк в фэйсбуке.
"Андрей, меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и на английском. Я всегда в тебя верил. Нормальный порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду. Ты ещё и умный, я это тоже знаю. Ты понимаешь, что в Англии футболист не только играет, но и разговаривает. Это необходимость. "Немых" там не уважают. Так же ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами "по-русски" не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь – это убийцы и отравители. Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь.
А ещё я знаю, что ты, Андрей, – истинный патриот Украины без лишних слов. Ты являешься примером для детей и юношей, и ты тоже знаешь. Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном (не на английском) языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?
Возможно, в детстве пацаны сказали тебе, что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь "Слава Украине!"И поёшь гимн на родном языке. Так продолжай дальше! Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю! Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими – на украинском! Это же так просто и естественно! Это нужно не нам, это нужно тебе, твоим сыновьям, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине. Заранее тебе спасибо!", - написал Несенюк в фэйсбуке.
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