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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (7)
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (7)
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Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
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Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
"Севилья" - "Реал": Промес остался в запасе
"Севилья" и "Реал" объявили составы на матч 6-го тура чемпионата Испании.
"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес, Силва, Бен Йеддер.
Запасные: Сориано, Меза, Нолито, Муриэль, Лассо, Промес, Гнаньон.
"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Кроос, Модрич, Каземиру, Асенсио, Бензема, Бэйл.
Запасные: Навас, Вальехо, Мариано, Васкес, Льоренте, Сьос, Винисиус.
"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес, Силва, Бен Йеддер.
Запасные: Сориано, Меза, Нолито, Муриэль, Лассо, Промес, Гнаньон.
"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Кроос, Модрич, Каземиру, Асенсио, Бензема, Бэйл.
Запасные: Навас, Вальехо, Мариано, Васкес, Льоренте, Сьос, Винисиус.
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