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"Севилья" - "Реал": Промес остался в запасе

"Севилья" и "Реал" объявили составы на матч 6-го тура чемпионата Испании.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Навас, Банега, Арана, Сарабия, Васкес, Силва, Бен Йеддер.

Запасные: Сориано, Меза, Нолито, Муриэль, Лассо, Промес, Гнаньон.

"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Кроос, Модрич, Каземиру, Асенсио, Бензема, Бэйл.

Запасные: Навас, Вальехо, Мариано, Васкес, Льоренте, Сьос, Винисиус.
Теги: Севилья Промес Реал
Сегодня, 22:26
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№1 Написал: Quincy (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
под Краснодар в говнокубке выйдет в старте sweat_smile
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
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