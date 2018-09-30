Радамель Фалькао: начало чемпионата выдалось ужасным

Колумбийский форвард французского "Монако" Радамель Фалькао прокомментировал неудачный старт сезона своей команды, в котором монегаски набрали только шесть очков и занимают восьмое место в турнирной таблице."Начало чемпионата выдалось ужасным. Нам не удалось быть столь эффективными, как ожидалось, и мы не могли хорошо защищаться.Мы не можем продолжать в таком духе. Нужно поднять головы, в среду мы должны добыть хороший результат в Дортмунде", — приводит слова колумбийца интернет-издание Goal.Матч "Монако" с дортмундской "Боруссией" в групповом этапе Лиги чемпионов состоится третьего октября.