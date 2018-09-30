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Радамель Фалькао: начало чемпионата выдалось ужасным

Колумбийский форвард французского "Монако" Радамель Фалькао прокомментировал неудачный старт сезона своей команды, в котором монегаски набрали только шесть очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

"Начало чемпионата выдалось ужасным. Нам не удалось быть столь эффективными, как ожидалось, и мы не могли хорошо защищаться.

Мы не можем продолжать в таком духе. Нужно поднять головы, в среду мы должны добыть хороший результат в Дортмунде", — приводит слова колумбийца интернет-издание Goal.

Матч "Монако" с дортмундской "Боруссией" в групповом этапе Лиги чемпионов состоится третьего октября.

"Газета.ру"
Теги: Фалькао Монако
Сегодня, 14:08
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Сам же и виноват что 100% моменты не реализовывает.))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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