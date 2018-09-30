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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Уэска" и "Жирона" поделили очки
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Уэска" и "Жирона" сыграли вничью со счетом 1:1.
Чемпионат Испании
7-й тур
"Уэска" – "Жирона" – 1:1
Голы: Стуани, 37 – с пенальти (0:1). Мелеро, 72 – с пенальти (1:1).
"Уэска": Йованович, Пулидо, Семеду, Акапо (Эчейта, 22), Мирамон (Феррейро, 55), Мусто (Мойсес Гомес, 59), Хуан Агилера, Мелеро, Гальяр, Авила, Кучо.
"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Борха (Алькала, 46), Порту, Алейкс Гарсия (Гранель, 64), Дуглас Луис, Пере Понс (Лосано, 77), Стуани.
Предупреждения: Авила, 28. Хуан Агилера, 34. Стуани, 39. Мусто, 45. Эспиноса, 70. Феррейро, 88.
Чемпионат Испании
7-й тур
"Уэска" – "Жирона" – 1:1
Голы: Стуани, 37 – с пенальти (0:1). Мелеро, 72 – с пенальти (1:1).
"Уэска": Йованович, Пулидо, Семеду, Акапо (Эчейта, 22), Мирамон (Феррейро, 55), Мусто (Мойсес Гомес, 59), Хуан Агилера, Мелеро, Гальяр, Авила, Кучо.
"Жирона": Буну, Муньеса, Эспиноса, Хуанпе, Адай, Борха (Алькала, 46), Порту, Алейкс Гарсия (Гранель, 64), Дуглас Луис, Пере Понс (Лосано, 77), Стуани.
Предупреждения: Авила, 28. Хуан Агилера, 34. Стуани, 39. Мусто, 45. Эспиноса, 70. Феррейро, 88.
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