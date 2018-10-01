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Вячеслав Грозный возглавил киевский "Арсенал"

Бывший тренер "Спартака" и "Терека" Вячеслав Грозный стал главным тренером киевского "Арсенала", сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы Грозного был павлодарский "Иртыш", который он покинул в прошлом сезоне.

До этого с "Арсеналом" работал итальянец Фабрицио Раванелли, успеха не достигший.
Теги: Грозный Арсенал Киев
Сегодня, 14:19
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№1 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 14:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
ждём исполнения гопака и прочей херни от этого лизоблюда


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