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Аарон Оланаре продолжит карьеру в Израиле

Бывший нападающий ЦСКА и "Амкара" Аарон Оланаре близок к переходу в израильский клуб "Бейтар", сообщает Walla.co.il.

Соглашение будет рассчитано на один сезон. Ожидается, что форвард прибудет в Израиль к концу следующей недели.

Оланаре находится в статусе свободного агента с середины августа после того, как расторг контракт с ЦСКА.
Теги: Оланаре
Сегодня, 17:19
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#2  Manchester United   (Сегодня, 17:41)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
не спроста его кони в кагал приглашали,есть корни то,конюшню даже евреи на Матч Тв комментируют joy
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 17:35)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нормально так парень отдохнул. Бархатный сезон все -таки!


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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