Райан Гиггз выступил в защиту Моуринью

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поддержал главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, с которым "МЮ" не побеждает на протяжении четырех матчей подряд."Я считаю, что Моуринью должен остаться тренером "МЮ". В данный момент команда переживает тяжелый период, но если сейчас поменять тренера, то клуб окажется в такой же ситуации через год, а, вероятно, и через два.Я думаю, что проблемой клуба в последнее время является планирование", — цитирует Гиггза ВВС.