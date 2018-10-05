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Райан Гиггз выступил в защиту Моуринью

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поддержал главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью, с которым "МЮ" не побеждает на протяжении четырех матчей подряд.

"Я считаю, что Моуринью должен остаться тренером "МЮ". В данный момент команда переживает тяжелый период, но если сейчас поменять тренера, то клуб окажется в такой же ситуации через год, а, вероятно, и через два.

Я думаю, что проблемой клуба в последнее время является планирование", — цитирует Гиггза ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Гиггз Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:20
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