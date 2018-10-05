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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
Нападающий "Атлетико" Диего Коста получил травму подколенного сухожилия и пропустит 2-3 недели, передает пресс-служба клуба.
Скорее всего, после перерыва на матчи сборных испанский футболист не сыграет с "Вильярреалом".
Напомним, Коста получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (3:1) и в среду прошел углубленное обследование, которое подтвердило наличие повреждения.
Скорее всего, после перерыва на матчи сборных испанский футболист не сыграет с "Вильярреалом".
Напомним, Коста получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (3:1) и в среду прошел углубленное обследование, которое подтвердило наличие повреждения.
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