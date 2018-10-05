Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели

Нападающий "Атлетико" Диего Коста получил травму подколенного сухожилия и пропустит 2-3 недели, передает пресс-служба клуба.Скорее всего, после перерыва на матчи сборных испанский футболист не сыграет с "Вильярреалом".Напомним, Коста получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (3:1) и в среду прошел углубленное обследование, которое подтвердило наличие повреждения.