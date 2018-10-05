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"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"

В матче 7-го тура Бундеслиги "Вердер" дома разобрался с "Вольфсбургом".

Чемпионат Германии

7 тур

"Вердер" – "Вольфсбург" 2:0

Голы: Классен, 35, Эггештайн, 86

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Лангкамп, Мойсандер, Баргфреде, Эггештайн, Классен (Мёвальд, 89), Кайнц (Писарро, 75), Крузе, Осако (Эггештайн, 83)

"Вольфсбург": Кастельс, Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Тиссеран (Реджбечай, 86), Арнольд, Штеффен (Блащиковски, 78), Малли (Гинчек, 59), Брекало, Вегорст

Предупреждения: Кайнц, 43, Азеведо, 45+1, Гинчек, 63
Теги: Вердер Вольфсбург
Вчера, 23:28
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