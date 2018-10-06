Новости партнеров

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение о будущем Моуринью

Матч восьмого тура чемпионата Англии против "Ньюкасл Юнайтед" может стать последним для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает Mirror.

Сообщается, что руководство "красных дьяволов" не будет привлекать во внимание результат матча против "сорок". Скорее всего, по окончании матча будет объявлено об отставке португальца.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
#6  truten74   (Сегодня, 10:56)
  • 0
  •  (0)
online

Мауриньо 26 млн отступных получит.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 10:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и тренер для бомжей на смену Семаку, заоодно еще в очередной раз получит практику.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 10:43)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Sergey Nasirov_2
Нахер он нужен Спартаку . Уж лучше в зенит.

Да ладно . У нас есть настоящий тренер (Кот) . Уже лучше не бывет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:39)
  • -2
  •  (2)

Мизантроп,
Нахер он нужен Спартаку . Уж лучше в зенит.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 10:10)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Давно пора! Обиженный, судя по всему, вышел в тираж. Федуну нужно готовить деньги - вот и смена Карерре освобождается laughing !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 09:42)
  • -2
  •  (4)

Щас. Отсосать , кот знал Маура. Всякое гавно летело с 30 млн тренеров в пропасть.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.