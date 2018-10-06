Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение о будущем Моуринью

Матч восьмого тура чемпионата Англии против "Ньюкасл Юнайтед" может стать последним для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает Mirror.Сообщается, что руководство "красных дьяволов" не будет привлекать во внимание результат матча против "сорок". Скорее всего, по окончании матча будет объявлено об отставке португальца.