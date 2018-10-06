Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение о будущем Моуринью

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:19
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (16)
Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (16)
Вчера, 23:37
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
"Торино" дома обыграл "Фрозиноне"
Вчера, 23:28
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
Вчера, 22:34
Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
Диего Коста получил травму и пропустит 2-3 недели
Вчера, 21:49
Сергей Томаров: теперь нам нужны только победы
Сергей Томаров: теперь нам нужны только победы
Вчера, 21:27
"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле (2)
"Арсенал" и "Уфа" сыграли вничью в Туле (2)
Вчера, 21:14
Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
Неудачи Шалимова. Анонс 15-го тура ФНЛ
Вчера, 21:00
Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео) (1)
Гол Ракитича признан лучшим на неделе в Лиге чемпионов (видео) (1)
Вчера, 20:48
В "Баварии" поженились две футболистки женской команды (фото) (22)
В "Баварии" поженились две футболистки женской команды (фото) (22)
Вчера, 20:10
Михаил Шац: результат "Зенитом" достигнут вопреки логике игры (1)
Михаил Шац: результат "Зенитом" достигнут вопреки логике игры (1)
Вчера, 19:45
Подписывайтесь на канал "Футбол России" на YouTube!
Подписывайтесь на канал "Футбол России" на YouTube!
Вчера, 19:11
ЦСКА объявил о переходе 18-летнего малийского форварда (фото) (46)
ЦСКА объявил о переходе 18-летнего малийского форварда (фото) (46)
Вчера, 19:06
"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА (4)
"Локомотив" обратился к болельщикам перед матчем с ЦСКА (4)
Вчера, 18:46
В Литве состоится матч памяти Константина Сарсании (1)
В Литве состоится матч памяти Константина Сарсании (1)
Вчера, 18:35
"Арсенал" - "Уфа": стали известны стартовые составы
"Арсенал" - "Уфа": стали известны стартовые составы
Вчера, 18:28
"Ростов" запретил использовать дудки на "Ростов Арене" (7)
"Ростов" запретил использовать дудки на "Ростов Арене" (7)
Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение о будущем Моуринью
Матч восьмого тура чемпионата Англии против "Ньюкасл Юнайтед" может стать последним для главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, сообщает Mirror.
Сообщается, что руководство "красных дьяволов" не будет привлекать во внимание результат матча против "сорок". Скорее всего, по окончании матча будет объявлено об отставке португальца.
Сообщается, что руководство "красных дьяволов" не будет привлекать во внимание результат матча против "сорок". Скорее всего, по окончании матча будет объявлено об отставке португальца.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.