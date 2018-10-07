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"Лейпциг" забил шесть голов "Нюрнбергу" и поднялся на второе место

"Лейпциг" разгромил "Нюрнберг" в матче 7-го тура чемпионата Германии - 6:0.

Чемпионат Германии

7 тур

"РБ Лейпциг" – "Нюрнберг" 6:0

Голы: Кампл, 4, Поульсен, 7, Забитцер, 21, 55, Вернер, 32, 59

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиэле, Хальстенберг, Орбан, Юпамекано, Кампль (Ильзанкер, 46), Забитцер, Демме, Форсберг (Мума, \5), Вернер, Поульсен (Огустин, 64)

"Нюрнберг": Бредлов, Валентини (Бауэр, 82), Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Петрак, Лёвен, Беренс, Исхак, Кубо, Мисидьян

Предупреждения: Валентини, 50

Удаления: Лайбольд, 63
Теги: РБ Лейпциг Нюрнберг
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