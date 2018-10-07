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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:31
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (17)
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"Лейпциг" забил шесть голов "Нюрнбергу" и поднялся на второе место
"Лейпциг" разгромил "Нюрнберг" в матче 7-го тура чемпионата Германии - 6:0.
Чемпионат Германии
7 тур
"РБ Лейпциг" – "Нюрнберг" 6:0
Голы: Кампл, 4, Поульсен, 7, Забитцер, 21, 55, Вернер, 32, 59
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиэле, Хальстенберг, Орбан, Юпамекано, Кампль (Ильзанкер, 46), Забитцер, Демме, Форсберг (Мума, \5), Вернер, Поульсен (Огустин, 64)
"Нюрнберг": Бредлов, Валентини (Бауэр, 82), Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Петрак, Лёвен, Беренс, Исхак, Кубо, Мисидьян
Предупреждения: Валентини, 50
Удаления: Лайбольд, 63
Чемпионат Германии
7 тур
"РБ Лейпциг" – "Нюрнберг" 6:0
Голы: Кампл, 4, Поульсен, 7, Забитцер, 21, 55, Вернер, 32, 59
"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиэле, Хальстенберг, Орбан, Юпамекано, Кампль (Ильзанкер, 46), Забитцер, Демме, Форсберг (Мума, \5), Вернер, Поульсен (Огустин, 64)
"Нюрнберг": Бредлов, Валентини (Бауэр, 82), Лайбольд, Марграйттер, Мюль, Петрак, Лёвен, Беренс, Исхак, Кубо, Мисидьян
Предупреждения: Валентини, 50
Удаления: Лайбольд, 63
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