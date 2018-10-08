Пабло Мачин: если не будем смотреть в таблицу, то нам удастся избежать головокружения

Наставник испанской "Севильи" Пабло Мачин прокомментировал успех своего клуба на старте сезона."Мы занимаем первое место в таблице, потому что эффективно используем возможности, которые сами для себя создаем. Команда знает, на что способна. Нас ожидает длинный сезон, и нам нужно сохранять спокойствие. Если не будем смотреть в таблицу, то нам удастся избежать головокружения", — цитирует Мачина FourFourTwo.После восьми туров "Севилья" занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры с 16 очками в активе и на одно очко опережает каталонскую "Барселону" и мадридский "Атлетико", которые располагаются на второй и третьей строчках соответственно.