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Аарон Оланаре подписал контракт с израильским "Бейтаром"

Бывший игрок ЦСКА Аарон Оланаре стал игроком "Бейтара", сообщает официальный сайт израильского клуба.

24-летний форвард 14 августа расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. В минувшем сезоне Оланаре провел за армейцев 7 матчей и забил 1 мяч.
Теги: Оланаре
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