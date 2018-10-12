Бывший нападающий сборной Греции Георгиос Самарас завершил игровую карьеру в 33 года, сообщает пресс-служба "Селтика", за который он выступал.Последними клубами форварда были "Самсунспор", "Сарагоса" и "Райо Оклахома".За сборную Греции он провел 81 матч и забил 9 голов.