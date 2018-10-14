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Сербия в большинстве не смогла обыграть Румынию

Сборная Румынии сыграла вничью со сборной Сербии (0:0) в матч группового турнира Лиги наций в дивизионе С.

Лига наций УЕФА

Лига C. Группа 4. 4 тур

Румыния – Сербия 0:0

Румыния: Тэтэрушану, Тамаш, Сэпунару, Тошка, Маня, Бэлуцэ, Станчу, Максим (Ротариу, 70), Марин, Цукудян (Кешерю, 80), Дрэгуш (Неделчяру, 45+3)

Сербия: Райкович, Рукавина, Родич (Милетич, 77), Велькович, Миленкович, Гачинович (Милинкович-Савич, 63), Лукич, Максимович, Тадич, Радоньич, Митрович

Предупреждения: Максим, 45+4, Родич, 65, Марин, 70, Митрович, 80, Миленкович, 90

Удаления: Тамаш, 44
Теги: Сборная Сербии Сборная Румынии
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