Фатих Терим продлил контракт с "Галатасараем"

"Галатасарай" продлил контракт с главным тренером Фатихом Теримом.Новое соглашение с 65-летним специалистом рассчитано до 2021 года.Терим в четвертый раз возглавил "Галатасарай" в 2017 году. Ранее он тренировал команду с 1996 по 2000 год, с 2002-го по 2004-й, а также с 2011 по 2013 год.