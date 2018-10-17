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Лука Модрич: никогда не буду играть вместе с Месси

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я играю против Месси, а не с ним. Очевидно, Лионель — один из лучших футболистов в истории, но я никогда не буду играть вместе с ним», — цитирует Модрича Чемпионат со ссылкой на France Football.

«Барселона» и мадридский «Реал» сыграют матч 10-го тура испанской Примеры 28 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Встреча начнётся в 18:15 мск.
Теги: Месси Модрич Реал
Сегодня, 22:10
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#1  spiri   (Сегодня, 22:32)
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Болеет за:
«Зенит»
момент истины для всех!!я за Реал в этом случае!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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