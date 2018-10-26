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Квинси Промес проиграл в "камень-ножницы-бумага" и подарил фанату новый Iphone

Нападающий "Севильи" Квинси Промес, который ранее выступал за "Спартак", сделал несколько подарков болельщикам, сообщает Marca.

Пришел в один из магазинов за новым сматрфоном, где встретил группу молодых людей и поспорил с ними на iPhone.

Промес должен был подарить болельщику телефон в том случае, если проиграет в "камень-ножницы-бумага". Взамен он не получал ничего, если бы выиграл. В итоге голландец купил фанату новый телефон стоимостью 1 тысяча евро.

Кроме того, голландец обедал в одном из ресторанов, где его заметила шумная компания, отмечавшая день рождение одного из парней. Молодые люди попросили у голландца автографы и сделать с ним селфи. После того, как футболист ушел, парни обнаружили, что их счет уже оплачен.

СЭ
Теги: Промес Севилья
Вчера, 22:28
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(3)
#14  АРА  г.Пермь (Вчера, 23:49)
  • 0
  •  (0)

В России накалымил,карманы набил,сейчас раздаёт бедным европейцам!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#13  Блаженный  Ташкент (Вчера, 23:32)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
На радостях, что вырвался из свинарника, его, похоже, просто прёт.
А чо, смешно немного. Давайте еще посмеемся.
Дзюба раздал автографы. После того, как футболист ушел, парни обнаружили что их кошельки пропали.
Передас раздал автографы. После того, как футболист ушел, парни обнаружили что тоже стали передесами.
Кокорин раздали "автографы". Только после того, как футболист ушел, парни наконец смогли обратиться в медсанчасть.
Шатов раздал автографы. После того, как парни ушли, футболист расплакался.
Фурсенко раздал автографы. После того, как он ушел, парни долго не могли прийти в себя от смеха.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#12  KOZbIPb  город Белых Ночей (Вчера, 23:30)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
молодец, ему ничего не стоит, а людям воспоминания на всю жизнь
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#11  оптимист  чебоксары (Вчера, 23:06)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Это называется "зарабатывать висты"
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#10  Agasphere  Москва (Вчера, 23:00)
  • -6
  •  (8)

Но тут прикол даже не в самом проигрыше айфона, который Квинси Промесу проиграть -- что заштатному работнику доблестных российских спецслужб "Гелендваген" разбить... А в том, что эта "новость" выделена жЫрным и вынесена в топ новостей. Почему не на главной странице, вот в чем вопрос?... sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#9  Apant1   (Вчера, 22:58)
  • +8
  •  (12)

После того, как футболист ушел, парни обнаружили, что их счет уже оплачен.
А ведь мог бы и просто стулом перекрестить
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#8  CSKA085  Москва (Вчера, 22:57)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
для них это как целлофановый пакет отдать
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#7  Колян Безмолвный   (Вчера, 22:55)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
а Кокорин бы подарил фанату стулом по голове!А остальные фанаты-терпилы его бы еще и поддержали потому что их хоть палкой бей как собаку сутулую то они бы стерпели потому что это их кумир и хозяин!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#6  liasport433   (Вчера, 22:53)
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: acetophenon
На радостях, что вырвался из свинарника, его, похоже, просто прёт.


бзди на своей помойки возле болота!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#5  Ramzes  Hamburg (Вчера, 22:46)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Барселона»
Все-таки, какой же красава Антоха! Не только отличный футболист, но и прекрасный человек.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#4  zenit47  СПБ (Вчера, 22:46)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Свиные болела ходят за ним и разводят на бабки. От Глушакова же не дождешься. Он жену и детей готов с голой жопой оставить
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#3  Agasphere  Москва (Вчера, 22:43)
  • +4
  •  (10)

Цитата: acetophenon
На радостях, что вырвался из свинарника, его, похоже, просто прёт.

Нет, его просто прёт от осознания, что он не Мамаев, и не Кокорин.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#2  zenitchik123   (Вчера, 22:33)
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
На радостях, что вырвался из свинарника, его, похоже просто прёт.
щелбан негру!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 22:31)
  • -11
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
На радостях, что вырвался из свинарника, его, похоже, просто прёт.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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