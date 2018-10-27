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"Лион" на выезде обыграл "Анже"

"Анже" уступил "Лиону" (1:2) в матче 11-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

11 тур

"Анже" – "Лион" 1:2
Гол: Лопес, 89 - Ауа, 63, Депай, 87



"Анже": Бютель, Мансо, Бамба, Траоре, Тома, Сантамария, Капелле (Фулгини, 64), Ндойе, Тэт (Павлович, 36), Рен-Аделед, Баокен (Лопес, 78)

"Лион": Лопеш, Рафаэл, Марсал, Марсело, Денайер, Тусар, Альваро, Ферри (Депай, 55), Ауа, Дембеле, Траоре (Террьер, 82)

Предупреждения: Марсело, 14, Павлович, 39, Дембеле, 57, Марсал, 73, Траоре, 81, Лопес, 85, Рафаэл, 90+6

Удаления: Траоре, 34
Теги: Лион Анже
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