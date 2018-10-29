Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Черышев вне заявки "Валенсии" на матч 1/16 финала Кубка Испании

Денис Черышев не попал в заявку "Валенсии" на гостевой матч 1/16 финала Кубка Испании с "Эбро".

Ранее Черышев пропустил матч 10-го тура испанской Примеры с "Атлетиком" из Бильбао (0:0). Причиной отсутствия российского футболиста в составе "Валенсии" стало небольшое повреждение, полученное во встрече с "Леганесом" (1:1) в 9-м туре чемпионата Испании.
Теги: Валенсия Черышев Денис
Сегодня, 18:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.