Криштиану Роналду хочет видеть в "Ювентусе" Хамеса

Форвард "Реала" Хамес Родригес хочет, чтобы полузащитник Хамес Родригес перешел в туринский клуб. Сейчас колумбиец выступает за "Баварию".Как утверждает Bild, 27-летний колумбиец хочет покинуть мюнхенский клуб в январе. 33-летний португалец уже играл вместе с колумбийцем в составе "Реала". У обоих игроков один и тот же агент - Жорже Мендеш.