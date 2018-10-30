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Криштиану Роналду хочет видеть в "Ювентусе" Хамеса

Форвард "Реала" Хамес Родригес хочет, чтобы полузащитник Хамес Родригес перешел в туринский клуб. Сейчас колумбиец выступает за "Баварию".

Как утверждает Bild, 27-летний колумбиец хочет покинуть мюнхенский клуб в январе. 33-летний португалец уже играл вместе с колумбийцем в составе "Реала". У обоих игроков один и тот же агент - Жорже Мендеш.
Теги: Роналду Хамес Родригес Ювентус
Сегодня, 21:40
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#1  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 21:59)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Форвард "Реала" Хамес Родригес хочет, чтобы полузащитник Хамес Родригес перешел в туринский клуб. Сейчас колумбиец выступает за "Баварию".

Как утверждает Bild, 27-летний колумбиец хочет покинуть мюнхенский клуб в январе. 33-летний португалец уже играл вместе с колумбийцем в составе "Реала". У обоих игроков один и тот же агент - Жорже Мендеш.

Это называется шизофазия.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
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