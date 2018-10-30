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Одноклубник Месси назвал Роналду лучшим нападающим в истории

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль составил список из четырех лучших футболистов мира на своих позициях.

Лучшим голкипером по мнению чилийца стал экс-вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан. Место лучшего защитника занял бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль. Лучшим полузащитником стал легендарный бразилец Роналдиньо, а на место лучшего нападающего в истории футбола Видаль поставил форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Примечательно, что в списке Видаля не нашлось места его одноклубнику Лионелю Месси.

"Газета.ру"
Теги: Видаль Месси Роналду
Сегодня, 22:19
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