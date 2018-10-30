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"Вольфсбург" вышел в 1/8 финала Кубка Германии

В матче 1/16 финала Кубка Германии "Ганновер-96" принимал "Вольфсбург".

Кубок Германии

2 тур

"Ганновер-96" – "Вольфсбург" 0:2

Гол: Мехмеди, 20, Вегорст, 90+3

"Ганновер-96": Чаунер, Альборноз (Вуд, 46), Виммер, Антон, Элез, Харагути, Фоссум (Фелипе, 85), Соуза, Вайдандт, Асано (Муслия, 57), Бебу

"Вольфсбург": Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Тиссеран, Брукс, Герардт, Арнольд, Реджбечай (Удуохай, 90+6), Мехмеди (Штеффен, 57 (Кнохе, 87)), Вегорст, Гинчек

Предупреждения: Альборноз, 14, Штеффен, 65, Элез, 72, Арнольд, 72
Теги: Вольфсбург Ганновер
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