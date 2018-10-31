Адриен Рабьо не намерен продлевать контракт с "ПСЖ"

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Адриен Рабьо не намерен продлевать свой действующий контракт с парижским клубом.Как информирует Calciomercato, руководство парижан предлагало увеличить оклад Рабьо до €8 млн в год, однако футболист отказался. Свое решение Рабьо объяснил желанием выступать в другом чемпионате.Отмечается, что предметный интерес к 23-летнему французу проявляют "Барселона", "Ювентус", "Милан" и "Манчестер Сити".Все заинтересованные в Рабьо клубы смогут без вмешательства "ПСЖ" вести с ним переговоры с начала зимнего трансферного окна, так как уже летом 2019 года хавбек станет доступным свободным агентом.