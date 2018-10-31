Мишель Платини: единственный футболист, достойный "Золотого мяча" в этом году - Рафаэль Варан

Знаменитый французский футболист Мишель Платини выразил мнение, что в этом году награду лучшему игроку года должен получить защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан."Надеюсь, обладателем "Золотого мяча" станет француз. В этом году для меня выбор очевиден. Есть только один игрок, достойный награды. Единственный, кто выиграл Лигу чемпионов и Кубок мира, его зовут Рафаэль Варан.Он отличный футболист, так почему бы не дать приз ему? Результаты – объективная причина, всё остальное субъективно", - заявил Платини.