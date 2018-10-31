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Мишель Платини: единственный футболист, достойный "Золотого мяча" в этом году - Рафаэль Варан

Знаменитый французский футболист Мишель Платини выразил мнение, что в этом году награду лучшему игроку года должен получить защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан.

"Надеюсь, обладателем "Золотого мяча" станет француз. В этом году для меня выбор очевиден. Есть только один игрок, достойный награды. Единственный, кто выиграл Лигу чемпионов и Кубок мира, его зовут Рафаэль Варан.

Он отличный футболист, так почему бы не дать приз ему? Результаты – объективная причина, всё остальное субъективно", - заявил Платини.

Lequipe
Теги: Платини Варан
Сегодня, 11:08
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#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 12:11)
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последнее время не стабилен, а так в своё время выстрелил здорово! Конечно, никакой золотой мяч ему не дадут...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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