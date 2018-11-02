Тьерри Анри: ни одна команда не застрахована от вылета

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри высказался относительно незавидной позиции клуба в чемпионате Франции."Ни одна команда не застрахована от вылета. Любой клуб может как вылететь, так и стать чемпионом", - цитирует Анри RMC.На данный момент "Монако" занимает предпоследнюю строчку в таблице.