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Тьерри Анри: ни одна команда не застрахована от вылета

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри высказался относительно незавидной позиции клуба в чемпионате Франции.

"Ни одна команда не застрахована от вылета. Любой клуб может как вылететь, так и стать чемпионом", - цитирует Анри RMC.

На данный момент "Монако" занимает предпоследнюю строчку в таблице.
Теги: Анри Монако
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