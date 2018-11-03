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Лионель Месси подозревается в отмывании денег через свой благотворительный фонд

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и его отец Хорхе Месси подозреваются в отмывании денег.

По информации источника, обвинения в адрес футболиста и его отца выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано. Сообщается, что прокурор занялся тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда Месси и обнаружил, что фонд мог использоваться как средство для отмывания денег. Деньги, поступавшие на счёт благотворительного фонда, переправлялись на счета в офшорных зонах, а значит, не декларировались.

Напомним, Месси уже был осуждён в Испании за неуплату налогов. Игрок избежал тюремного заключения, заплатив штраф в размере 250 тыс евро.

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Теги: Месси Барселона
Сегодня, 12:47
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