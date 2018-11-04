Маурисио Почеттино: с самого начала "Тоттенхэму" пришлось изменить план на матч

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о матче против "Вулверхэмптона".Встреча проходила в рамках 11-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ) и завершилась победой подопечных Почеттино со счетом 3:2."Повреждение Дембеле в начале матча стало для нас сильным ударом. С самого начала "Тоттенхэму" пришлось изменить план на матч.Мы контролировали игру в первом тайме. Начало получилось трудным, у соперника возникали моменты. Это нормально, когда у вас много атакующих игроков на поле.Уже после счета 3:0 мы предоставили много свободы сопернику. Мы сами создали себе проблемы, но я доволен итогом", — цитирует Почеттино ВВС.