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Маурисио Почеттино: с самого начала "Тоттенхэму" пришлось изменить план на матч

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о матче против "Вулверхэмптона".

Встреча проходила в рамках 11-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ) и завершилась победой подопечных Почеттино со счетом 3:2.

"Повреждение Дембеле в начале матча стало для нас сильным ударом. С самого начала "Тоттенхэму" пришлось изменить план на матч.

Мы контролировали игру в первом тайме. Начало получилось трудным, у соперника возникали моменты. Это нормально, когда у вас много атакующих игроков на поле.

Уже после счета 3:0 мы предоставили много свободы сопернику. Мы сами создали себе проблемы, но я доволен итогом", — цитирует Почеттино ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 09:04
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