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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Радамель Фалькао: мы очень обеспокоены
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао поделился мнением по поводу неудачи команды в нынешнем сезоне.
"Монако" вчера уступил "Реймсу" и опустился на 19-е место в турнирной таблице.
"Мы должны продолжать верить и работать, чтобы все изменить. Во вторник у нас Лига чемпионов с "Брюгге", очень важные матч. Мы очень обеспокоены. Мы в тяжелом положении, потому что не можем победить. Нужно отдать все, чтобы добыть победу. "Реймс" очень хорошо защищался и смог забить. Защита – это сильнейшая сторона этой команды. Она не давала нам места. Мы должны сохранять единство, только так справимся", - цитирует Фалькао AFP.
"Монако" вчера уступил "Реймсу" и опустился на 19-е место в турнирной таблице.
"Мы должны продолжать верить и работать, чтобы все изменить. Во вторник у нас Лига чемпионов с "Брюгге", очень важные матч. Мы очень обеспокоены. Мы в тяжелом положении, потому что не можем победить. Нужно отдать все, чтобы добыть победу. "Реймс" очень хорошо защищался и смог забить. Защита – это сильнейшая сторона этой команды. Она не давала нам места. Мы должны сохранять единство, только так справимся", - цитирует Фалькао AFP.
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