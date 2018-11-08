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"Севилья" обыграла "Акхисар", Промес отдал голевой пас

"Севилья" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграла "Акхисар".

Лига Европы

4 тур

"Акхисар Беледиеспор" – "Севилья" 2:3

Гол: Маню, 52, Айык 78 - Нолито, 12, Мурьель, 39, Банега, 87

"Акхисар Беледиеспор": Лукач, Вршаевич, Лопеш, Османпаша (Келеш, 46), Вурал, Джевикер, Атасевен (Айык, 72), Сиссоко, Жозуэ, Маню, Барбоза (Кыса, 88)

"Севилья": Вацлик, Видаль, Эскудеро, Ньяньон, Гомес, Амаду, Васкес, Банега, Мурьель (Сарабия, 74), Промес (Каррису, 89), Нолито (Меса, 64)

Предупреждения: Вурал, 24, Гомес, 35, Васкес, 43, Промес, 58, Жозус, 85

Удаления: Гомес, 57
Теги: Севилья Промес
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