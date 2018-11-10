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Леонид Слуцкий: Адвокат по праву считается лучшим тренер в истории "Зенита"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий перед матчем 12-го тура чемпионата Нидерландов поделился мнением о наставнике "Утрехта" Дике Адвокате.

"Я хорошо знаю Дика, потому что он очень популярен в России. Адвокат по праву считается лучшим тренером в истории "Зенита". Помню наш первый матч в России. Тогда мы сыграли вничью — 0:0. Приятно снова встретиться с ним, но предстоящая встреча — это игра "Витесса" и "Утрехта", а не наше противостояние.

Обоим клубам нужны очки. У них очень хорошая команда, я видел несколько матчей. Думаю, будет интересный матч", — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.
Теги: Утрехт Витесс Слуцкий Адвокат
Сегодня, 09:34
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#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 11:00)
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Болеет за:
«Зенит»
Адвокаат, а не Адвокат...пишите уж хотя бы правильно неучи.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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