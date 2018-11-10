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Хет-трик Плеа принес "Боруссии" победу над "Вердером"

Чемпионат Германии

11 тур

"Вердер" – "Боруссия" М 1:3

Гол: Шахин, 59 - Плеа, 39, 48, 52

"Вердер": Павленка, Гебре Селасси, Аугустинсон, Велькович, Мойсандер, Баргфреде (Эггештайн, 46), Эггештайн, Шахин (Писаро, 78), Классен, Крузе, Харник (Рашика, 86)

"Боруссия" М: Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Нойхаус, Хофман (Закария, 68), Штиндль (Джонсон, 68), Азар, Плеа (Траоре, 86)
Теги: Вердер Боруссия М
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