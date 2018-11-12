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Гендиректор "Монако": мы полностью доверяем Анри - он пришел в наш клуб надолго

Гендиректор "Монако" Вадим Васильев рассказал о будущем Тьерри Анри.

"Анри не пожарный. не запасной вариант - он пришел к нам надолго. Мы полностью ему доверяем. Бизнес-модель нашего клуба рискованная, но до сих пор она работала", — сказал Васильев.

Анри сменил на посту главного тренер «Монако» Леонарду Жардима. После 13 туров "Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице лиги 1, имея в своем активе 7 набранных очков.

Canal Football Club
Теги: Монако Анри Васильев
Сегодня, 13:13
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