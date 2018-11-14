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Тонущий Головин, эротичный Слуцкий, закисший Промес - как дела у наших в Европе?
Футбольные чемпионаты прервались на игры национальных сборных и это отличный момент, чтобы посмотреть, как идут дела у наших старых знакомых, покинувших РПЛ ради европейского ногомяча (спойлер: все довольно плохо). Петр Мельников изучил случаи каждого: от молодых россиян до звездных ветеранов.
Важно: мы присматривались к тем футболистам, что покинули РПЛ в последнее трансферное окно и уехали в заметные европейские чемпионаты. Либо к тем, мимо которых невозможно пройти.
Понтус Вернблум
Ключевой игрок ЦСКА последних сезонов устал от московских холодов и перелетов и отправился в маленькую солнечнную Грецию. Когда швед переходил в ПАОК, все шутили, что это трансфер специально под "Спартак" - однако с красно-белыми команда справилась и так, а Понтус, перешедший позже, как ни странно, не может найти свое место в команде. За осень он провел в чемпионате всего 369 минут - для сравнения, Ильзат Ахметов набегал за ЦСКА уже 890.
Вернблум проигрывает конкуренцию за место в опорной зоне украинцу Евгению Шахову и испанцу Хосе Каньесу - у них 375 и 720 минут в чемпионате соответственно. В последних турах чемпионата швед участвовал в ротации и отыграл два полных матча, а затем вновь уступил свое место на поле и просидел игру на скамейке.
Кстати, в том же ПАОКе стоит отметить еще двух игроков: бразильцев Лео Жаба и Маурисио. Последний играет в Греции уже не первый сезон и в этом году является игроком ротации, он отметился одним голом. Лео Жаба же только летом перешел из "Ахмата" и еще ищет свое место в команде, но уже набрал 1+2 по системе гол+пас.
Александр Головин
Для главной надежды российского футбола в Европе, Александра Головина, знакомство с Европой пока что выдается крайне непростым. Молодой полузащитник перешел в "Монако" в неудачное время: полуфиналист ЛЧ 2016/2017 каждый год распродавал половину состава и держался на плаву, но именно этим летом корабль все-таки дал трещину, да притом какую. Имеющийся у французов набор игроков не готов к решению никаких задач: команда погрузилась в зону вылета с отрывом и не выигрывает уже 16 матчей кряду. Тренер Леонардо Жардим отправился на суровый мороз юга Франции, на его место заступил легендарный Тьерри Анри, но и он ничего изменить не сумел. По слухам, новый главный может отправиться вслед за предыдущим уже этой зимой.
Плюс ко всему бардаку, творящемуся внутри команды, добавились и внешние проблемы: неделю назад владельца "Монако", Дмитрия Рыболовлева, задержала французская полиция, ему грозит обвинение в финансовых махинациях.
В этом аде Александр Головин все равно мог бы получать ценный опыт от игры в футбол и, как минимум, мог бы научиться брать на себя лидерство в иностранной команде - для такого у него есть все данные и возможности. Но, к сожалению, невероятно интенсивный ЧМ-2018 дал о себе знать в самом начале сезона, когда полузащитник получил травму голеностопа в столкновении на тренировке, а затем и нанес второй удар: неделю назад, накануне матча ЛЧ с "Брюгге", рецидив травмы отстранил Головина от футбола еще на несколько недель.
Сейчас Александру важно долечить болячки, чтобы не стать вторым Дзагоевым, но его статистика, увы, удручает: всего девять матчей и две голевые передачи. Будем надеяться, что эти тяжелые дни станут ценным опытом и закалкой характера, а не концом зарубежной карьеры - все-таки, сейчас за травматичного русского футболиста, пока ничего не показавшего в Европе, другие клубы не будут спешить выкладывать по 30 миллионов евро, как это сделал "Монако".
А вот бесплатная аренда в ЦСКА по классическому методу Гинера вероятна всегда...
Мусса Думбия
Также в Чемпионате Франции очутился и наш старый знакомый малиец из "Ростова" и "Арсенала". Не найдя себе в Туле, Думбия поехал покорять "Реймс". В целом, понять его можно: 11 место в РПЛ и 9 место в Лиге 1 - разница заметная... наверное.
Кстати, если вам интересно, Тула больше, чем Реймс почти в два раза.
Во всяком случае, во Франции Думбия играет регулярно и забивает хоть и не часто, но полезно: 1 его гол стал победным и принес 3 очка.
Квинси Промес
2 года подряд голландец становился лучшим в РПЛ по системе гол+пас и явственно ощущалось, что время покорять Европу пришло: либо сейчас, либо никогда. Квинси уже 26, в январе стукнет 27, а вкус лучшего в мире футбола сам себя не попробует.
Но, перейдя в "Севилью", Промес выбрал не самую легкую дорожку. Да, команда с именем и тренер, Пабло Мачин, способен вывести игрока на новый уровень... вот только у того же тренера очень четкие и специфические представления о командной игре и схеме. "Севилья" в этом году за редчайшим исключением играет 3-5-2 - и места в этой схеме для голландца нет. Его дебют в Испании состоялся на позиции левого латераля (!) и, несмотря на активность и заряженность Промеса, играть по всей бровке ему непривычно. В "Спартаке" он часто оставался тем самым творцом, которому позволяется больше остальных в атаке и меньше - в защите. Мачин в этих категориях предельно жесток: либо ты играешь на команду, где и как ей нужно, либо ты не играешь.
Вероятно, это объясняет то, что в Ла Лиге Квинси преимущественно тоскует на скамейке. В двух последних матчах он выходил в стартовом составе на позиции одного из двух нападающих, однако против "Сосьедада" ничем команде не помог, а в игре с "Эспаньолом" был заменен в перерыве. Голевых действий в чемпионате за голландцем не числится.
Немного другая ситуация в Лиге Европы. Здесь Мачин доверяет Квинси и выпускает в старте, также в двойке нападения, однако Промес и тут смог результативно поучаствовать лишь в 1 голе команды из 15 (!) за четыре матча.
Никола Максимович
Другой игрок "Спартака", не менее любимый болельщиками москвичей (шутка) - серб, вернувшийся из московской аренды в "Наполи". В составе красно-белых Максимович успел стать настоящим мемом, с лихвой наполучал оценок своего уровня и, в целом, был качественно и не без юмора втоптан в грязь.
По возвращению в Италию серб предсказуемо присел на скамейку, однако позже, когда Карло Анчелотти стал использовать ротацию, Максимович пригодился. В семи матчах, что Никола провел в составе, команда выдала три сухаря. Однако это даже не самое интересное - в Лиге чемпионов защитник стал твердым игроком основы и появлялся на правом фланге обороны. При нем "Наполи" уверенно удержал "Ливерпуль" и дважды не проиграл "ПСЖ", а сам серб противостоял в этих играх Мане, Неймару и Ди Марии.
Возможно, дело было совсем не в Максимовиче?
Марио Пашалич
Еще один забракованный красно-белыми арендованный игрок сперва вернулся в "Челси", а затем направился в еще одну командировку, на этот раз в итальянскую "Аталанту". В Бергамо Пашалич твердый игрок обоймы - он поучаствовал во всех двенадцати матчах, но из них только в шести появлялся в старте и только в двух доиграл до конца. В октябре-ноябре Марио и вовсе провел на поле чуть больше 130 минут. Статистику гол+пас ему подтянула квалификация Лиги Европы, в которой он неплохо себя проявил, несмотря на вылет "Аталанты".
Эмилиано Ригони
Партнером Пашалича по команде стал прошлогодний соперник, аргентинский зенитовец Ригони, также арендованный. Он неплохо заявил о себе в первом же матче, отгрузив дубль "Роме", однако позже получил травму и неожиданно потерял место в основе. За осень он отметился лишь одним голом, а в октябре-ноябре Эмилиано провел на поле всего 20 минут, появляясь на последние мгновения матча, если игра уже сделана.
Доменико Кришито
Единственный футболист, покинувший РПЛ и сумевший не затеряться в Европе. Капитан "Зенита" вернулся в родную команду, "Дженоа", и сразу же получил капитанскую повязку и в итальянском клубе - что, вообще-то, очень показательный жест по отношению к человеку, только передешедшему в клуб. Свое назначение Доменико стал оправдывать с первой же игры, в которой он отдал две голевые передачи.
Кришито - единственный из "наших", кто провел все возможные матчи от звонка до звонка, без замен (одну игру он пропустил из-за перебора карточек). Чувствуется, что в "Дженоа" итальянец действительно как дома.
Леонид Слуцкий
И наконец главный оплот тренерских надежд России за рубежом - Леонид Слуцкий. Еще весной стало известно, что летом россиянин подхватит голландский "Витесс". Тренер провел полноценную предсезонку и сейчас довольно уверенно работает в Чемпионате Голландии: команда не хватает звезд с неба, идя на шестом месте, однако на большее она и вряд ли может претендовать. Чтобы было понятно на примере, Слуцкий тренирует условный "Краснодар" образца двухлетней давности, то есть команда стабильно борется за зону Еврокубков, но далеко не всегда может бороться по ресурсам с грандами (здесь - "Аякс", ПСВ, "Фейеноорд").
В прошлом году к этому же моменту турнира "Витесс" шел на том же шестом месте, имея лишь на очко больше, два года назад - девятое место и минус четыре очка.
Однако в России на этой неделе больше обсуждали не игру команды Слуцкого, а его интервью: в послематчевом общении с голландским корреспондентом тренер уверенно заявил, что уйдет из клуба только если президент или владелец "отсосут" ему (англ. suck - [сак]), в то время как он, очевидно, имел в виду, что его "уволят" (англ. sack - [сэк]). Эротичная оговорка успела породить много мемов, но спустя время сам Слуцкий заявил... что это вовсе не оговорка!
Все дело в том, что на юге Англии, где Леонид изучал язык, ходит специфический акцент и слово sack там вполне может быть "сак", а слово suck - "сук". Так что, виноват в мини-скандале оказался журналист.
Кстати, возвращаясь к футболу: все матчи от свистка до свистка в основе "Витесса" провел Вячеслав Караваев, если вы о нем еще не забыли. Защитнику сейчас всего 23 и европейская карьера еще вполне возможна.
Выводы из статистики напрашиваются грустные: игроки из РПЛ, решившиеся на переход в Европу, заметно потеряли в игровом времени и почти все проигрывают конкуренцию в далеко не звездных клубах. Если рассматривать это как свидетельство силы лиги, то становится довольно тревожно.
Петр Мельников, Rusfootball.info
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