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Иско подвергся критике со стороны руководства "Реала"

Полузащитник "Реала" Иско подвергся критике руководства мадридской команды.

По информации The Sun, в клубе недовольны тем, что у Иско имеется лишний вес, из-за этого хавбек не показывает лучший результат.

В конце сентября полузащитнику была проведена операция по удалению аппендицита. После возвращения на поле игрок провел пять матчей и отдал только одну результативную передачу.

При этом при новом главном тренере команды Сантьяго Солари Иско не разу не выходил в стартовом составе, а в последнем матче против "Сельты" (4:2), хавбек и вовсе не появился на поле.

Недовольство может послужить причиной того, что полузащитник может быть продан.

"Газета.ру"
Теги: Иско Реал
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