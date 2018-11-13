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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Иско подвергся критике со стороны руководства "Реала"
Полузащитник "Реала" Иско подвергся критике руководства мадридской команды.
По информации The Sun, в клубе недовольны тем, что у Иско имеется лишний вес, из-за этого хавбек не показывает лучший результат.
В конце сентября полузащитнику была проведена операция по удалению аппендицита. После возвращения на поле игрок провел пять матчей и отдал только одну результативную передачу.
При этом при новом главном тренере команды Сантьяго Солари Иско не разу не выходил в стартовом составе, а в последнем матче против "Сельты" (4:2), хавбек и вовсе не появился на поле.
Недовольство может послужить причиной того, что полузащитник может быть продан.
"Газета.ру"
По информации The Sun, в клубе недовольны тем, что у Иско имеется лишний вес, из-за этого хавбек не показывает лучший результат.
В конце сентября полузащитнику была проведена операция по удалению аппендицита. После возвращения на поле игрок провел пять матчей и отдал только одну результативную передачу.
При этом при новом главном тренере команды Сантьяго Солари Иско не разу не выходил в стартовом составе, а в последнем матче против "Сельты" (4:2), хавбек и вовсе не появился на поле.
Недовольство может послужить причиной того, что полузащитник может быть продан.
"Газета.ру"
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