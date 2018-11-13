Иско подвергся критике со стороны руководства "Реала"

Полузащитник "Реала" Иско подвергся критике руководства мадридской команды.По информации The Sun, в клубе недовольны тем, что у Иско имеется лишний вес, из-за этого хавбек не показывает лучший результат.В конце сентября полузащитнику была проведена операция по удалению аппендицита. После возвращения на поле игрок провел пять матчей и отдал только одну результативную передачу.При этом при новом главном тренере команды Сантьяго Солари Иско не разу не выходил в стартовом составе, а в последнем матче против "Сельты" (4:2), хавбек и вовсе не появился на поле.Недовольство может послужить причиной того, что полузащитник может быть продан.