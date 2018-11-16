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Вратарь сборной Англии использовал бутылку с водой в качестве шпаргалки (фото)

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд подготовился к возможным пенальти в товарищеском матче против США (3:0).

На бутылке с водой у стража ворот были заготовлены подсказки по каждому пенальтисту соперников, а именно кто в какой угол пробивает одиннадцатиметровые.



Напомним, ранее Пикфорд уже был замечен со шпаргалкой перед серией пенальти в матче чемпионата мира-2018 против Колумбии.
Теги: Сборная Англии Сборная США Пикфорд
Сегодня, 11:37
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#1  stepanmlc   (Сегодня, 12:09)
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец, оригинально


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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