Вратарь сборной Англии использовал бутылку с водой в качестве шпаргалки (фото)

Jordan Pickford was ready for any USA penalties tonight ?? #ENGvUSA pic.twitter.com/U1ZOM3LVuz — talkSPORT (@talkSPORT) November 15, 2018

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд подготовился к возможным пенальти в товарищеском матче против США (3:0).На бутылке с водой у стража ворот были заготовлены подсказки по каждому пенальтисту соперников, а именно кто в какой угол пробивает одиннадцатиметровые.Напомним, ранее Пикфорд уже был замечен со шпаргалкой перед серией пенальти в матче чемпионата мира-2018 против Колумбии.