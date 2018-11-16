Свадьба Роналду может состояться перед новым годом

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:39
18-летний защитник "Мюнхена": откажусь от вызова в сборную Германии и буду ждать приглашения в Россию (1)
18-летний защитник "Мюнхена": откажусь от вызова в сборную Германии и буду ждать приглашения в Россию (1)
16:48
Валерий Карпин: прекрасно чувствую себя в Ростове - когда приезжаю в Москву, хочется скорее вернуться (2)
Валерий Карпин: прекрасно чувствую себя в Ростове - когда приезжаю в Москву, хочется скорее вернуться (2)
16:13
Арестован мошенник продавший поддельные билеты на финал ЧМ-2018 за более чем полмиллиона рублей
Арестован мошенник продавший поддельные билеты на финал ЧМ-2018 за более чем полмиллиона рублей
15:37
Источник: еще два игрока сборной России испытывают проблемы со здоровьем перед матчем со шведами (8)
Источник: еще два игрока сборной России испытывают проблемы со здоровьем перед матчем со шведами (8)
14:00
Андрей Червиченко: когда выходит Заболотный, любой игрок Германии может закрыть один глаз и будет играть лучше (11)
Андрей Червиченко: когда выходит Заболотный, любой игрок Германии может закрыть один глаз и будет играть лучше (11)
13:49
Кавазашвили: прекратите выдавать паспорта иностранцам - скоро ситуация выйдет из под контроля! (48)
Кавазашвили: прекратите выдавать паспорта иностранцам - скоро ситуация выйдет из под контроля! (48)
13:23
Арсен Венгер: люди отправляют меня на пенсию, но своего последнего слова в футболе я еще не сказал
Арсен Венгер: люди отправляют меня на пенсию, но своего последнего слова в футболе я еще не сказал
11:32
Михаил Кержаков: после второго гола немцев я переключил на хорватов - там поинтереснее было (6)
Михаил Кержаков: после второго гола немцев я переключил на хорватов - там поинтереснее было (6)
08:25
Борис Игнатьев: в матче со сборной Германии на поле у нас была безликая группа футболистов (2)
Борис Игнатьев: в матче со сборной Германии на поле у нас была безликая группа футболистов (2)
04:54
Отец Еременко о претензиях болельщиков: Роману нужно думать о семье, о трех детях – кто их кормить будет? (24)
Отец Еременко о претензиях болельщиков: Роману нужно думать о семье, о трех детях – кто их кормить будет? (24)
03:05
Роман Зобнин не сыграет со Швецией (14)
Роман Зобнин не сыграет со Швецией (14)
Свадьба Роналду может состояться перед новым годом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушка, испанская модель Джорджина Родригес, могут пожениться во время паузы в итальянской Серии А, которая начнётся в конце декабря, информирует Чемпионат со ссылкой на Calciomercato. Источник отмечает, что пара была замечена в церкви Турина.
Ранее в СМИ сообщалось, что португалец сделал предложение своей девушке, а она ответила согласием. Во время ужина в Лондоне на Роналду и Родригес были надеты одинаковые обручальные кольца от французской компании Cartier.
Пара уже долгое время проживает совместно, а Родригес является матерью четвёртого ребенка Роналду — Аланы Мартины. Кроме неё у португальского футболиста есть ещё трое детей от суррогатных матерей — Криштиану-младший и близнецы Ева и Мэтью.
Ранее в СМИ сообщалось, что португалец сделал предложение своей девушке, а она ответила согласием. Во время ужина в Лондоне на Роналду и Родригес были надеты одинаковые обручальные кольца от французской компании Cartier.
Пара уже долгое время проживает совместно, а Родригес является матерью четвёртого ребенка Роналду — Аланы Мартины. Кроме неё у португальского футболиста есть ещё трое детей от суррогатных матерей — Криштиану-младший и близнецы Ева и Мэтью.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.