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Свадьба Роналду может состояться перед новым годом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушка, испанская модель Джорджина Родригес, могут пожениться во время паузы в итальянской Серии А, которая начнётся в конце декабря, информирует Чемпионат со ссылкой на Calciomercato. Источник отмечает, что пара была замечена в церкви Турина.

Ранее в СМИ сообщалось, что португалец сделал предложение своей девушке, а она ответила согласием. Во время ужина в Лондоне на Роналду и Родригес были надеты одинаковые обручальные кольца от французской компании Cartier.

Пара уже долгое время проживает совместно, а Родригес является матерью четвёртого ребенка Роналду — Аланы Мартины. Кроме неё у португальского футболиста есть ещё трое детей от суррогатных матерей — Криштиану-младший и близнецы Ева и Мэтью.
Теги: Роналду
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