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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная Австралия спаслась в матче с Кореей
Сборная Австралии сыграла вничью с Кореей со счетом 1:1 в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Австралия – Корея – 1:1 (0:1)
Голы: Хван Ый Джо, 22 (0:1). Луонго, 90+4 (1:1).
Австралия: Райан, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Луонго, Рогич, Муй, Крус (Мабиль, 55), Леки (Юрич, 85), Макларен (Бойл, 71).
Корея: Ким Сын Гю, Ким Ен Гвон, Ли Ен, Хон Чхоль, Ким Мин Джэ, Нам Тэ Хи, Ку Джа Чхоль (Чу Се Джон, 45), Мун Сон Мин (На Сан Хо, 69), Хван Ин Бом (Ким Чон Мин, 90+2), Ли Чхон Ен (Ли Джин Хен, 81), Хван Ый Джо (Сук Хюн Джун, 46. Чон Сын Хен, 85).
Предупреждения: Хон Чхоль, 38. Миллиган, 88. Бойл, 89
Товарищеский матч
Австралия – Корея – 1:1 (0:1)
Голы: Хван Ый Джо, 22 (0:1). Луонго, 90+4 (1:1).
Австралия: Райан, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Луонго, Рогич, Муй, Крус (Мабиль, 55), Леки (Юрич, 85), Макларен (Бойл, 71).
Корея: Ким Сын Гю, Ким Ен Гвон, Ли Ен, Хон Чхоль, Ким Мин Джэ, Нам Тэ Хи, Ку Джа Чхоль (Чу Се Джон, 45), Мун Сон Мин (На Сан Хо, 69), Хван Ин Бом (Ким Чон Мин, 90+2), Ли Чхон Ен (Ли Джин Хен, 81), Хван Ый Джо (Сук Хюн Джун, 46. Чон Сын Хен, 85).
Предупреждения: Хон Чхоль, 38. Миллиган, 88. Бойл, 89
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