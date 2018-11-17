"Манчестер Сити" интересуется полузащитником "Реала" Иско

Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу интересов "Манчестер Сити", передает Mundo Deportivo.Сообщается, что Иско недоволен количеством игрового времени в "Реале". Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.В текущем сезоне Иско провел 12 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.