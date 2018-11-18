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Хуан Куадрадо: у Роналду большое сердце

Полузащитник туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо прокомментировал игру форварда команды Криштиану Роналду.

Хавбек считает, что португалец достойной выступать за "старую синьору".

"Мы все знали, что он настоящий профессионал. Роналду — особенный, у него большое сердце. Каждый день я узнаю от него что-то новое. Он делает всех вокруг себя более голодными до побед. Глядя на него, хочется выложиться на 110% ради победы. Он очень простой в общении парень, но потрясающий футболист. Все свои победы он добыл за счет тяжелого труда", — поделился мнением колумбийский футболист с Marca.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
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