Сауль Ньигес - о критике де Хеа: люди не должны так себя вести

Полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес прокомментировал игру вратаря команды Давида де Хеа.Он рассказал, что считает критику в адрес вратаря несправедливой."Когда столь усердно критикуют одного игрока, это влияет на всех нас. Люди не должны так себя вести. Он один из лучших голкиперов мира. Иногда бывают плохие времена, но критика в адрес де Хеа несправедлива.Не думаю, что ему не хватает уверенности, он демонстрирует сильный характер, но вокруг нас создается негативная энергия, которая никому не идет на пользу. Лучше сменить тему и направить этот негатив в другое русло. Если Давид пропускает мяч, это не только его вина, но и каждого из нас. Значит, мы должны были действовать аккуратнее", — приводит слова Сауля Goal.