"Наполи" подпишет новый контракт с Максимовичем

"Наполи" намерен продлить контракт с Николой Максимовичем, сообщает Corriere dello Sport.Действующее соглашение 26-летнего серба с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2020 года.Отметим, что вторую половину прошлого сезона Максимович провел в "Спартаке" на правах аренды.