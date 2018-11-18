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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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23:04
"Уфа" выиграла международный турнир (1)
"Уфа" выиграла международный турнир (1)
22:57
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
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Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
"Наполи" подпишет новый контракт с Максимовичем
"Наполи" намерен продлить контракт с Николой Максимовичем, сообщает Corriere dello Sport.
Действующее соглашение 26-летнего серба с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2020 года.
Отметим, что вторую половину прошлого сезона Максимович провел в "Спартаке" на правах аренды.
Действующее соглашение 26-летнего серба с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2020 года.
Отметим, что вторую половину прошлого сезона Максимович провел в "Спартаке" на правах аренды.
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