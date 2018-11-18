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"Наполи" подпишет новый контракт с Максимовичем

"Наполи" намерен продлить контракт с Николой Максимовичем, сообщает Corriere dello Sport.

Действующее соглашение 26-летнего серба с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2020 года.

Отметим, что вторую половину прошлого сезона Максимович провел в "Спартаке" на правах аренды.
Теги: Максимович Наполи
Сегодня, 21:06
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