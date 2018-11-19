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"Милан" зимой попытается приобрести Сеска Фабрегаса

"Милан" заинтересовался хавбеком лондонского "Челси" Сеском Фабрегасом.

Контракт 31-летнего испанца с синими истекает в конце нынешнего сезона, однако "Милан" попытается подписать игрока уже зимой.

По данным источника, гендиректор россонери Леонардо уже начал переговоры с представителями "Челси".

В текущем сезоне Фабрегас принял участие лишь в трех матчах АПЛ, проведя на поле в общей сложности 48 минут.

Calciomercato
Теги: Милан Челси Фабрегас
Сегодня, 11:28
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